Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на северо-востоке Афганистана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован на северо-востоке Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:14 мск в среду землетрясения находился примерно в 14 км от границы с Пакистаном, на 89 км севернее города Асадабад в Афганистане.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 99 км.