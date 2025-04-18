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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили у границы с Аргентиной

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:10 по Москве в пятницу землетрясения находился в 177 км к юго-востоку от города Калама, в 50 км от границы с Аргентиной.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 129,2 км.

Чили США
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