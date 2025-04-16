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Минобороны КНР осудило планы США увеличить расходы на оборону

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны Китая считают, что США, планируя увеличение расходов на оборону, демонстрирую враждебный настрой, пишет The Global Times.

"Мы надеемся, что США оставят свою одержимость идеей гегемонии как можно скорее и признают, что необоснованное использование силы не сделает Америку снова великой, а напротив - окажет катастрофическое влияние на жителей США и всего мира", - сказал представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

"Запредельный размер оборонного бюджета США в очередной раз подтверждает их враждебный настрой и их веру в то, что результаты достигаются при помощи силы", - прокомментировал он намерения Вашингтона выделить на оборонный бюджет $1 трлн.

Чжан Сяоган отметил, что у США "огромный госдолг, но правительство продолжает тратить средства на производство вооружений".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что оборонный бюджет США впервые составит $1 трлн.

Дональд Трамп Минобороны США Китай Чжан Сяоган
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