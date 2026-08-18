Поиск

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за все время его президентства, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.

Только 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 64% высказались "против".

Ранее в этом месяце опросы показывали, что рейтинг одобрения Трампа составляет 35%.

Согласно опросу, около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в иранском конфликте "будет продолжаться в течение длительного времени". Лишь 16% опрошенных заявили, что конфликт, скорее всего, закончится через несколько недель.

В опросе приняли участие 1 тыс.166 совершеннолетних американцев по всей стране. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

США Трамп Ipsos
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

 Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

 Бернем общался с мошенниками, притворяющимися главой аппарата Белого дома

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии по поводу поездки Путина на Курилы

В Тегеране заявили об отсутствии новых посредников между Ираном и США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3523 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11211 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов