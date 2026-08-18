Опросы показывают самый низкий уровень одобрения Трампа за все время его президентства

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за все время его президентства, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.

Только 33% респондентов заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 64% высказались "против".

Ранее в этом месяце опросы показывали, что рейтинг одобрения Трампа составляет 35%.

Согласно опросу, около 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что участие США в иранском конфликте "будет продолжаться в течение длительного времени". Лишь 16% опрошенных заявили, что конфликт, скорее всего, закончится через несколько недель.

В опросе приняли участие 1 тыс.166 совершеннолетних американцев по всей стране. Погрешность составляет 3 процентных пункта.