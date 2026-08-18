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ВМС США перехватили 64 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 64 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 17 августа силы CENTCOM перенаправили 64 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр еще двух судов для обеспечения соблюдения требований", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

ВМС США Иран CENTCOM
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