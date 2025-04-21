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Китай предупредил об ответе странам, которые будут ущемлять его интересы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Китай будет соответствующим образом реагировать на заключение определенными странами сделок с США в ущерб китайским интересам, заявил представитель министерства коммерции КНР.

"Следует особо отметить, что Китай решительно выступает против того, чтобы любая сторона заключала сделки в ущерб интересам Китая. Если это произойдет, Китай никогда с этим не смирится и будет в равной степени решительно принимать контрмеры", - говорится в сообщении.

Это заявление стало ответом на планы американской администрации использовать переговоры о тарифах с другими странами для давления на них с целью ограничения их отношений с Китаем.

"Идея состоит в том, чтобы добиться от торговых партнеров США обязательств по изоляции экономики Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, введенных Белым домом", - сообщила ранее The Wall Street Journal.

Минкоммерции КНР заявило, что Китай способен защитить свои права и интересы, и предупредило, что как только международная торговля вернется к "закону джунглей", жертвами станут все страны.

Китай готов противостоять угрозам и отстаивать международную справедливость, добавили в ведомстве.

Китай США
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