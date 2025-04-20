Вэнс и папа римский Франциск провели частную встречу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в воскресенье утром в Ватикане с папой римским Франциском, чтобы обменяться поздравлениями в честь Пасхи, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Святого престола.

"У папы римского Франциска была краткая частная встреча (...) на несколько минут, чтобы обменяться добрыми пожеланиям на Пасху", - отмечается в заявлении.

Накануне Вэнс провел переговоры с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. По данным Vatican news, темой дискуссий были вопросы мира, свободы вероисповедания и миграции. Франциск, который восстанавливается после последствий двусторонней пневмонии, в переговорах участия не принимал.

СМИ напоминают, что Франциск ранее критиковал ряд аспектов в политике администрации США, включая планы депортировать миллионы мигрантов, сокращение финансирования социальных программ за рубежом и у себя в стране.

Associated Press также сообщает, что после встречи с Вэнсом Франциск ненадолго показался перед верующими, собравшимися на Площади Святого Петра. После праздничной мессы, которую вел кардинал Анджело Комастри, понтифик появился на балконе над входом в Собор Святого Петра и помахал толпе. Затем Франциск попросил помощника зачитать его речь собравшимся.

В этом году по состоянию здоровья папа Франциск не сможет проводить службы, как это было в предыдущие годы.