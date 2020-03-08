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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Коронавирус вынудил папу римского обратиться с проповедью к людям через интернет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск с целью избежать распространения коронавируса впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции, сообщает агентство Associated Press.

AP отмечает, что такое решение было принято по запросу итальянских властей с целью безопасности: так, на площади Святого Петра перед Апостольским дворцом слушать папу Римского могут собраться до 40 тыс. человек.

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Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся.

В проповеди папа римский выразил солидарность с теми, кто страдает от коронавируса. "Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса", - сказал он.

В свою очередь, отмечают западные СМИ, в Ватикане подтвердили, что понтифику пришлось нарушить вековые традиции и прибегнуть к современным технологиям в ходе выступления из-за запроса властей Италии.

Как сообщалось, в субботу вечером число случаев COVID-19 в Италии превысило пять тысяч, более 230 человек скончались.

Хроника коронавируса. Март.

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Италия Ватикан папа римский Франциск

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