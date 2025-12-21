США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В субботу американские военные в рамках введенной президентом США Дональдом Трампом блокады, поднялись на борт перевозящего нефть венесуэльского танкера, который не находится под санкциями, и захватили его, сообщил портал Axios.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала в соцсети X видеозапись захвата принадлежащего Китаю танкера под панамским флагом, перевозившего 1,8 млн баррелей нефти.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим", - написала Ноэм.

Телеканал CNN уточнил, что субботней операцией руководила береговая охрана США, подчиненная министерству внутренней безопасности, при содействии американских военных, и проводилась в международных водах.

"Это послание Мадуро ", - сказал один из источников, осведомленных о задержании, имея в виду венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которому предъявлено обвинение в "наркотерроризме", отмечает Axios.

Это второй случай, когда США перехватили судно вблизи Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что последний захват танкера не останется без ответа, и оно готово привлечь внимание мирового сообщества к этому факту нарушения международного права - вплоть до обращения в Совбез ООН.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес Мадуро.