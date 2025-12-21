Поиск

Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Публикации некоторых СМИ, отражающие стремление ЕС и НАТО к продолжению конфликта на Украине, подрывают мирные усилия президента США Дональда Трампа и являются ложью и пропагандой, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы Соединенных Штатов в войну с Россией", - написала она в соцсети Х.

По ее словам, эти СМИ, ложно утверждая, что разведывательное сообщество США "соглашается и поддерживает точку зрения ЕС/НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы".

"Это является ложью и пропагандой", - подчеркнула Габбард.

"Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков (...), что разведка США оценивает, что Россия стремится избежать более крупной войны с НАТО", - заявила директор Нацразведки.

