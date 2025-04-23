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В Белоруссии упростили порядок ввоза дронов для силовых структур

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии упрощается порядок ввоза беспилотных летательных аппаратов в интересах силовых структур, сообщил телеграм-канал "Пул Первого". Такой указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Указ №165 направлен на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиамоделей, он вносит изменения в указ от 25 сентября 2023 года "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

"В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, для усиления контроля за оборотом беспилотников вводится обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу БЛА до ее осуществления.

В соответствии с указом от сентября 2023 года "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" в Белоруссии разрешен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом.

Для ввоза необходимо получить соответствующее разрешение у департамента по авиации Минтранса, которым организован учет таких БЛА, имеющихся у организаций и индивидуальных предпринимателей. Также указом было предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и ИП.

Документом установлен запрет для физлиц на ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА.

Александр Лукашенко Минтранс Белоруссия
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