Пашинян осудил сожжение в Ереване флагов Азербайджана и Турции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает практику сожжения флагов Азербайджана и Турции, считая ее подстрекательской, сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - сказала Багдасарян госинформагентству "Арменпресс".

В среду в Ереване прошло традиционное факельное шествие, посвященное 110-летней годовщине геноцида армян в Османской империи.

Факельное шествие, организованное молодежным союзом Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", стартовало с площади Республики в центре Еревана. Участники зажгли факелы от огня сожженных флагов Турции и Азербайджана. Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года.

В марте Пашинян заявлял, что международное признание геноцида армян не входит во внешнеполитические приоритеты Армении.

Турция не признает геноцид армян. Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

В четверг в своем послании по случаю 110-й годовщины геноцида армян Пашинян отметил, что "развитая, суверенная, безопасная, то есть с демаркированными и очерченными границами республика Армения - это средство пережить трагедию геноцида армян".



