Поиск

Пашинян осудил сожжение в Ереване флагов Азербайджана и Турции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает практику сожжения флагов Азербайджана и Турции, считая ее подстрекательской, сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика", - сказала Багдасарян госинформагентству "Арменпресс".

В среду в Ереване прошло традиционное факельное шествие, посвященное 110-летней годовщине геноцида армян в Османской империи.

Факельное шествие, организованное молодежным союзом Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", стартовало с площади Республики в центре Еревана. Участники зажгли факелы от огня сожженных флагов Турции и Азербайджана. Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года.

В марте Пашинян заявлял, что международное признание геноцида армян не входит во внешнеполитические приоритеты Армении.

Турция не признает геноцид армян. Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

В четверг в своем послании по случаю 110-й годовщины геноцида армян Пашинян отметил, что "развитая, суверенная, безопасная, то есть с демаркированными и очерченными границами республика Армения - это средство пережить трагедию геноцида армян".


Армения Азербайджан Турция Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Латвия вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

Цена нефти Brent немного повысилась до $66,2 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 24 апреля

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Великобритания, Франция и Германия считают переговоры по Украине в Лондоне продуктивными

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

Трамп считает, что его встреча с Путиным может пройти после визита в Саудовскую Аравию

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Что произошло за день: среда, 23 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });