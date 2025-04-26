Поиск

Алиев сообщил, что примет участие в предстоящем саммите ШОС в Китае

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет во второй половине 2025 года в Китае.

"Азербайджан является убежденным сторонником многосторонности. И, конечно, мы хотим быть ближе к Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня принять участие в саммите. Так что я снова приеду в Китай через несколько месяцев", - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

По его словам, участие Азербайджана в саммите ШОС будет полезно и для организации, и для страны.

"Я думаю, что это будет полезно для организации и для Азербайджана, если мы будем ближе, потому что мы находимся на западной стороне Каспия. В то же время мы являемся страной Южного Кавказа, с сильными политическими связями, с проектами транспортной инфраструктуры. Как стратегические партнеры Китая, мы, безусловно, видим значительные возможности для сотрудничества в рамках ШОС", - добавил он.

Азербайджан в настоящее время имеет в ШОС статус партнера по диалогу. При этом летом прошлого года Азербайджан подал заявку о повышении статуса в организации до наблюдателя.

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Не менее 500 человек пострадали при взрыве в порту иранского Бендер-Аббаса

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Что случилось этой ночью: суббота, 26 апреля

США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности

Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев

Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6268 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне108 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });