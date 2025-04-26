Алиев сообщил, что примет участие в предстоящем саммите ШОС в Китае

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет во второй половине 2025 года в Китае.

"Азербайджан является убежденным сторонником многосторонности. И, конечно, мы хотим быть ближе к Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня принять участие в саммите. Так что я снова приеду в Китай через несколько месяцев", - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

По его словам, участие Азербайджана в саммите ШОС будет полезно и для организации, и для страны.

"Я думаю, что это будет полезно для организации и для Азербайджана, если мы будем ближе, потому что мы находимся на западной стороне Каспия. В то же время мы являемся страной Южного Кавказа, с сильными политическими связями, с проектами транспортной инфраструктуры. Как стратегические партнеры Китая, мы, безусловно, видим значительные возможности для сотрудничества в рамках ШОС", - добавил он.

Азербайджан в настоящее время имеет в ШОС статус партнера по диалогу. При этом летом прошлого года Азербайджан подал заявку о повышении статуса в организации до наблюдателя.