В Канаде пройдут парламентские выборы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Канадцы в понедельник отправятся на избирательные участки, чтобы избрать состав нижней палаты парламента.

В Палате общин последнего созыва было 338 мест, но к выборам этого года их число увеличили до 343.

Участки откроются в разное время, так как в Канаде шесть часовых поясов. Так, например, в Оттаве граждане смогут отдать свой голос начиная с 9:30 (16:30 по Москве), в Ванкувере - с 7:00 (17:00 по Москве).

Первые результаты, как ожидается, будут опубликованы вскоре после закрытия участков в провинциях Атлантической Канады - после 20:30 (02:00 по Москве 29 апреля).

Досрочно на выборах в Канаде проголосовали свыше 7 млн жителей. Этот показатель примерно на 25% выше, чем количество избирателей, отдавших свой голос заранее в 2021 году.

Основная борьба на выборах развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партии и "Квебекского блока". Как отмечают канадские СМИ, шансы на большинство в 172 места из этих четырех партий есть только у либералов и консерваторов.

Согласно последним предвыборным опросам, Либеральная партия может получить около 42%, консерваторы - 39%. Лидер партии, получившей большинство, станет следующим премьером.

Таким образом, потенциальным кандидатом на пост будущего премьера является лидер либералов, 60-летний Марк Карни, который возглавил правительство после того, как экс-премьер, стремительно терявший популярность, Джастин Трюдо ушел в отставку. Карни выступает за снижение налогов для среднего класса, увеличение расходов на здравоохранение и образование, замену налога на выбросы углерода программой стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии. Он поддерживает планы строительства дополнительной инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа в Европу и Азию, а также высказывается за увеличение оборонных расходов до уровня в 2% от ВВП и выше, как этого требуют стандарты, и расширение военного присутствия Канады в Арктике. По его мнению, необходимо вводить пошлины в ответ на аналогичные шаги США.

Лидеру консерваторов Пьеру Пуальевру 45 лет. Его главные лозунг - "Интересы Канады прежде всего". В 2004 году он был избран в парламент и стал на тот момент самым молодым членом законодательного органа Канады. Пуальевр отмечал, что хочет сделать Канаду более самодостаточной и обещал, что если станет премьером, то одним из его первых действий будет звонок президенту США Дональду Трампу, чтобы положить конец "войне пошлин".