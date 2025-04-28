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В Канаде пройдут парламентские выборы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Канадцы в понедельник отправятся на избирательные участки, чтобы избрать состав нижней палаты парламента.

В Палате общин последнего созыва было 338 мест, но к выборам этого года их число увеличили до 343.

Участки откроются в разное время, так как в Канаде шесть часовых поясов. Так, например, в Оттаве граждане смогут отдать свой голос начиная с 9:30 (16:30 по Москве), в Ванкувере - с 7:00 (17:00 по Москве).

Первые результаты, как ожидается, будут опубликованы вскоре после закрытия участков в провинциях Атлантической Канады - после 20:30 (02:00 по Москве 29 апреля).

Досрочно на выборах в Канаде проголосовали свыше 7 млн жителей. Этот показатель примерно на 25% выше, чем количество избирателей, отдавших свой голос заранее в 2021 году.

Основная борьба на выборах развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партии и "Квебекского блока". Как отмечают канадские СМИ, шансы на большинство в 172 места из этих четырех партий есть только у либералов и консерваторов.

Согласно последним предвыборным опросам, Либеральная партия может получить около 42%, консерваторы - 39%. Лидер партии, получившей большинство, станет следующим премьером.

Таким образом, потенциальным кандидатом на пост будущего премьера является лидер либералов, 60-летний Марк Карни, который возглавил правительство после того, как экс-премьер, стремительно терявший популярность, Джастин Трюдо ушел в отставку. Карни выступает за снижение налогов для среднего класса, увеличение расходов на здравоохранение и образование, замену налога на выбросы углерода программой стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии. Он поддерживает планы строительства дополнительной инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа в Европу и Азию, а также высказывается за увеличение оборонных расходов до уровня в 2% от ВВП и выше, как этого требуют стандарты, и расширение военного присутствия Канады в Арктике. По его мнению, необходимо вводить пошлины в ответ на аналогичные шаги США.

Лидеру консерваторов Пьеру Пуальевру 45 лет. Его главные лозунг - "Интересы Канады прежде всего". В 2004 году он был избран в парламент и стал на тот момент самым молодым членом законодательного органа Канады. Пуальевр отмечал, что хочет сделать Канаду более самодостаточной и обещал, что если станет премьером, то одним из его первых действий будет звонок президенту США Дональду Трампу, чтобы положить конец "войне пошлин".

Джастин Трюдо Ванкувер Квебек Трамп Канада Либеральная партия Консервативная партия
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