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Премьер Канады после победы на выборах заявил о намерении противостоять США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Канады, лидер побеждающей на парламентских выборах Либеральной партии Марк Карни заявил во вторник, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом будущее двусторонних отношений, но не допустит притязаний Вашингтона на канадскую территорию и ресурсы.

"Нужно будет обсудить с Трампом вопросы будущих отношений двух суверенных государств в сферах экономики и безопасности", - сказал премьер, выступая с речью после объявления предварительных результатов, его слова приводит канадский телеканал CBC.

"Как я много месяцев подряд предупреждал, Америка жаждет нашей земли, наших ресурсов, нашей воды. Нашей страны. Это не пустые угрозы. Трамп хочет нас сломить и тем самым все присвоить себе. Не бывать этому никогда. Но мы должны и осознавать реальность - наш мир кардинально изменился", - добавил Карни.

Темы канадско-американских отношений Карни в своём выступлении касался неоднократно. Так, он повторил своё обещание сделать экономику страны минимально зависимой от американской на фоне пошлин со стороны США.

"Мы выиграем эту торговую войну и построим самую сильную экономику среди стран "группы семи", - пообещал он.

В Канаде в понедельник прошли выборы, на которых избирали состав нижней палаты парламента. По последним данным, правящая Либеральная партия Канады во главе с Карни побеждает на выборах, получая 43,5% голосов. У консерваторов - 41%.

Трамп ранее объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Канада же ввела ответные пошлины на некоторые автомобили американского производства.

Канада США Дональд Трамп Марк Карни
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