Поиск

IBM инвестирует $150 млрд в США в ближайшие пять лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines объявила о намерении инвестировать в США $150 млрд в ближайшие пять лет.

Инвестиции включают в себя вложение свыше $30 млрд в НИОКР в сфере серверов и квантовых компьютеров.

IBM, один из крупнейших работодателей в американском техсекторе, стремится таким образом стимулировать экономику и "укрепить свои позиции мирового лидера в области вычислительных технологий", говорится в пресс-релизе компании.

"Мы сосредоточены на создании рабочих мест и производстве в Америке с момента основания компании 114 лет назад. Благодаря этим инвестициям... мы гарантируем, что IBM останется лидером в области передовых вычислений и искусственного интеллекта", - заявил главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна.

За последние пять лет IBM потратила на НИОКР по всему миру $33,6 млрд. Совокупные операционные расходы за этот период составили $141,8 млрд, отмечает Bloomberg.

Ранее другие крупные фирмы, включая Apple Inc. и Eli Lilly, анонсировали масштабные инвестиции в американскую экономику.

Акции IBM дорожают на 1,2% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании повысилась на 5,7%, до $216 млрд.

IBM International Business Machines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая

Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая

В Испании и Португалии произошел блэкаут

В Ватикане закрыли Сикстинскую капеллу для подготовки к конклаву

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Суд в Бишкеке перевел сотрудницу Русского дома Секерину под домашний арест

Brent подорожала до $67,1 за баррель

Что случилось это ночью: понедельник, 28 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });