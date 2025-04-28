IBM инвестирует $150 млрд в США в ближайшие пять лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines объявила о намерении инвестировать в США $150 млрд в ближайшие пять лет.

Инвестиции включают в себя вложение свыше $30 млрд в НИОКР в сфере серверов и квантовых компьютеров.

IBM, один из крупнейших работодателей в американском техсекторе, стремится таким образом стимулировать экономику и "укрепить свои позиции мирового лидера в области вычислительных технологий", говорится в пресс-релизе компании.

"Мы сосредоточены на создании рабочих мест и производстве в Америке с момента основания компании 114 лет назад. Благодаря этим инвестициям... мы гарантируем, что IBM останется лидером в области передовых вычислений и искусственного интеллекта", - заявил главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна.

За последние пять лет IBM потратила на НИОКР по всему миру $33,6 млрд. Совокупные операционные расходы за этот период составили $141,8 млрд, отмечает Bloomberg.

Ранее другие крупные фирмы, включая Apple Inc. и Eli Lilly, анонсировали масштабные инвестиции в американскую экономику.

Акции IBM дорожают на 1,2% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании повысилась на 5,7%, до $216 млрд.

