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Между РФ и Абхазией начала курсировать новая электричка "Диоскурия"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - По маршруту Имеретинский Курорт - Сухум запущена международная электричка "Диоскурия", сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников в четверг.

"1 мая между Россией и Абхазией начал курсировать новый международный электропоезд "Диоскурия" сообщением Имеретинский Курорт - Сухум. Это событие стало новым этапом в развитии туристического сотрудничества между Россией и Абхазией", - сказал он.

Колесников отметил, что электропоезда "Диоскурия" №925/926 и №929/930 будут отправляться дважды в день: со станции Имеретинский Курорт в 10:35 мск и 20:25 мск, а из Сухума в 5:40 мск и 16:20 мск. В пути они будут делать остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.

"Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия)", - подчеркнул заместитель генерального директора.

По его словам, международное сообщение осуществляется современными российскими четырехвагонными электропоездами ЭП2ДМ, которые созданы с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов и отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров. В них есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.

"Одним из вариантов, это сразу всем понравилось, было название Диоскурия. Это древнегреческое название того места, где сейчас расположен Сухум. Мне показалось, всем нам показалось, что это очень символично, когда мы будем пребывать в Сухум, понимая, что у этого места огромная история. И любой, который будет на посадке видеть это название, наверняка с интересом будет смотреть, какая история связана с этой землей, с этим городом, с теми событиями, которые происходили на земле республики", - рассказал Колесников.

По его словам, оформить проездные документы на поезд можно за 45 дней до его отправления на сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах. Стоимость билета на весь маршрут составляет 360 рублей.

Абхазия Россия Имеретинский Курорт Сухум РЖД Иван Колесников Диоскурия
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