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Проживающие в Абхазии 12 ветеранов ВОВ получат по 100 тыс. рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии окажут материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-летием Победы в ВОВ.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров республики, 12 ветеранов, проживающих в Абхазии, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Семье ветерана, который ушел из жизни месяц назад, также выплатят 100 тыс. рублей.

Еще 18 человек, имеющих статус, приравненный к ветеранам, получат по 50 тысяч рублей.

Средства на выплаты выделены из резервного фонда президента Абхазии.

Решение о предоставлении материальной помощи было принято комиссией по организации мероприятий, посвященных юбилею Победы.

Абхазия
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