Пакистан закрывает воздушное пространство на 48 часов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Пакистана закрыли воздушное пространство на двое суток после сообщений об индийских ударах по территории страны, сообщает телеканал "Самаа ТВ".

"Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к отмене всех домашних и международных перелетов", - говорится в сообщении.

По данным его источников в авиационной сфере, аэропорт Исламабада закрыт для всех рейсов, в настоящий момент все самолеты перенаправляются в Международный аэропорт имени Джинны в городе Карачи.

В Управлении гражданской авиации Пакистана заявили, что работа авиаперевозчиков вернется к нормальному расписанию, когда ситуация в сфере безопасности стабилизируется.

Ранее сообщалось, что военные Индии нанесли авиаудары по объектам на территории Пакистана. В Дели заверили, что не атаковали пакистанских военных.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек.