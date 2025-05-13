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Крупнейшие пенсионные фонды Великобритании инвестируют 50 млрд фунтов в экономику страны

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Руководство 17 ведущих пенсионных фондов Великобритании объявило о намерении вложить в экономику страны 50 млрд фунтов ($66 млрд) до 2030 года, причем половина из этой суммы будет направлена на инвестиции в британские активы, в том числе в сфере зеленой энергетики, пишет The Guardian.

Инвестфирмы, включая Aviva и Legal & General, планируют инвестировать около 10% активов, находящихся в пенсионных фондах под их руководством. Средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, покупку долей в частных компаниях, а также на вложения в недвижимость.

"Мы поддерживаем британские компании и британских рабочих, - заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, комментируя решение. - Я приветствую этот смелый шаг со стороны наших крупнейших пенсионных фондов. Он высвободит миллиарды фунтов на ключевые инфраструктурные проекты".

Решение об инвестициях является добровольным, однако правительство пообещало следить за выполнением обещания.

Британский фондовый индекс FTSE 100 слабо изменился во вторник. С начала года индикатор прибавил 5,3%.

Великобритания
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