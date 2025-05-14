Что случилось этой ночью: среда, 14 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 16 пострадавших от украинских атак за минувшие сутки.

- РФ не признает выводы Международной организации гражданской авиации об ответственности Москвы за крушение малазийского "Боинга". "Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявили в российском МИД.

- Франция рассчитывает на поддержку США по санкциям против России. Французский президент Эммануэль Макрон также заявил, что не видит законного основания для конфискации замороженных российских активов.

- Макрон готов возобновить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине. "Я сделаю это просто прозрачным образом при тесной координации с моими европейскими партнерами", - сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.

- Дональд Трамп передаст ВВС США подаренный Катаром Boeing-747-8. "Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного самолета Военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставка которых сильно запаздывает", - заявил американский президент.

- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Крита в ночь на среду. Эпицентр подземного толчка находился примерно в 45 км южнее греческого острова Касос. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".