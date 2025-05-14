Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Крита

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 162 км восточнее города Ираклион на острове Крит (Греция), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:51 мск в среду землетрясения находился примерно в 45 км южнее греческого острова Касос.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США оценили магнитуду землетрясения в 6,1. По информации американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 78,4 км.