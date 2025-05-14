Трамп передаст подаренный Катаром самолет ВВС США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет Boeing-747-8, который Катар планирует подарить американскому лидеру, будет передан ВВС США.

"Boeing-747 передается Военно-воздушным силам, министерству обороны Соединенных Штатов, а не мне! ", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что это подарок от государства, которое США успешно защищают на протяжении многих лет.

"Он будет использоваться нашим правительством в качестве временного самолета Военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставка которых сильно запаздывает", - заявил американский лидер.

По его мнению, военным и налогоплательщикам США нет смысла тратить миллионы долларов на самолет, если они могут получить его бесплатно от страны, которая хочет вознаградить США "за хорошо проделанную работу".

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует получить в качестве подарка от королевской семьи Катара Boeing-747-8 для использования в качестве президентского самолета (Air Force One).

Это вызвало недовольство со стороны ряда законодателей США.

Национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал это событие "очередным мошенничеством Трампа".

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что предложение Катара о роскошном самолете для использования в качестве Air Force One является "вопросом прямого подкупа".

Согласно информации ABC News, он направил во вторник письмо генеральному прокурору США Пэм Бонди, в котором выразил обеспокоенность "проявлениями неприкрытой коррупции".

В свою очередь, член палаты представителей демократ Ричи Торрес добивается расследования, не нарушает ли такой подарок федеральные правила этики и положение о вознаграждении.

"Воздушный дворец, стоимость которого оценивается в $400 млн, станет самым ценным подарком, когда-либо преподносившимся президенту иностранным правительством", - заявил он.

Как сообщали ранее СМИ, о подарке катарские власти могут сообщить во время визита Трампа в Доху в рамках ближневосточного турне президента, которое запланировано на 13-16 мая.

Официальный представитель Катара заявил, что технически самолет передается в дар Пентагону от Минобороны Катара. Затем американское министерство обороны переоборудует самолет для использования президентом с учетом требований безопасности и модификаций.

После того, как Трамп покинет пост главы государства, лайнер планируется передать в дар президентской библиотеке Трампа, чтобы он мог продолжать им пользоваться.

Замена самолета Air Force One уже давно является приоритетом для Трампа. Компания Boeing работает над переоборудованием двух самолетов модели 747 в авиасудно следующего поколения Air Force One, но этот процесс затянулся. Их поставка планировалась к 2022 году, но теперь ожидается не раньше 2027 года.

Два используемых в настоящее время президентских самолета находятся в эксплуатации почти 35 лет, начиная с правления президента Джорджа Буша-старшего, отмечает CNN.