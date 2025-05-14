В Белгородской области 16 человек пострадали от украинских атак

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины пострадали 16 человек, девять госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день в результате атак со стороны ВСУ у нас пострадали 16 мирных жителей", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что среди пострадавших три сотрудника скорой медицинской помощи, четыре бойца "Орлана". Он добавил, что в больницах находятся восемь человек, один в крайне тяжелом состоянии.