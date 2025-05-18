У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Врачи выявили у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты, сообщает в воскресенье CNN.

"В пятницу ему диагностировали рак простаты (...) с метастазами в костной ткани", - говорится в сообщении пресс-службы Байдена.

В нем отмечается, что речь идет об "агрессивной форме заболевания". При этом в пресс-службе заверили, что медики, тем не менее, считают возможным эффективное лечение.

"Президент и его семья вместе с врачами рассматривают различные варианты терапии", - добавили в пресс-службе.