Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП в Калмыкии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и 11 пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, сообщило республиканское управление МЧС.

"19.05.2025 в 02:30 в Юстинском районе на 1211-м км ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога "Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань" произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Volkswagen" и грузового и автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим, детей нет", - говорится в сообщении.