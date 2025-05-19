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Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП в Калмыкии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Семь человек погибли и 11 пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, сообщило республиканское управление МЧС.

"19.05.2025 в 02:30 в Юстинском районе на 1211-м км ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога "Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань" произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Volkswagen" и грузового и автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим, детей нет", - говорится в сообщении.

Астрахань МЧС Калмыкия
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