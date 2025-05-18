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Правоцентристы в Португалии лидируют на выборах - экзит-поллы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Коалиция правых и центристских партий "Демократический альянс" получает около 30% голосов на парламентских выборах в Португалии, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на экзит-поллы.

Таким образом, согласно этим данным, альянс не обеспечивает себе большинство в 230-местном парламенте.

Второе место занимает Социалистическая партия, она получает от 21 до 26%. Ультраправая партия Chega ("Хватит") набирает от 20 до 24% голосов.

К нынешним выборам привел вотум недоверия, который парламент вынес в марте правительству премьера Луиша Монтенегру (лидера правоцентристской Социал-демократической партии). Голосование организовали из-за обвинений в конфликте интересов. Монтенегру отрицал обвинения, но ушел в отставку.

Португалия Социал-демократическая партия Демократический альянс Социалистическая партия Луиш Монтенегру
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