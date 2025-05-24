Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, кадры распространил телеканал "Звезда".

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. Министерство заявило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле.