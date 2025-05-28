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Лидер Йемена рассчитывает на помощь РФ в возвращении мира и безопасности в страну

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководство Йемена выступает за развитие сотрудничества с Россией и рассчитывает на ее помощь в возвращении мира и безопасности в эту страну, заявил председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.

"Мы стремимся к развитию сотрудничества, которое уже насчитывает практически век, и настроены работать над подготовкой празднования столетия наших отношений, которое будет через несколько лет", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аль-Алими отметил, что за последние годы был совершен большой рывок в развитии отношений между Россией и Йеменом.

"Мы настроены, чтобы Россия продолжала в данном ключе сотрудничать с нами. Мы хотим, чтобы Россия помогала нам в возвращении мира, стабильности и безопасности в Йемен, а также возвращении нормального функционирующего республиканского режима", - отметил он.

"Мы против милитаризации Красного моря, против ухудшения отношений с соседями. Мы стремимся к развитию сотрудничества во всех сферах", - добавил председатель руководящего президентского совета Йемена.

В свою очередь Владимир Путин пригласил на него лидера Йемена на первый российско-арабский саммит в октябре.

"Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит "Россия - Арабский мир", и надеемся на ваше личное участие. Будем рады вас видеть в России ещё раз", - сказал Путин.

"Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств, работа идет по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдёт на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин Йемен Рашад Мухаммед аль-Алими
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