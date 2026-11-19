МИД РФ заявил протест временной поверенной в делах Финляндии в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ в четверг была вызвана временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен, заявили на Смоленской площади.

"Финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там подчеркнули: "Было отмечено, что Москва расценивает данный очередной недружественный шаг Хельсинки как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку, которая идёт вразрез не только с принципами международного спортивного движения, но и фундаментальными нормами в области прав человека".

"Выражено настоятельное требование к финляндской стороне вернуться к деполитизированному подходу к вопросам участия россиян в международных соревнованиях", - заявили на Смоленской площади.

"Подчёркнуто, что все конфронтационные шаги Финляндии нами тщательно фиксируются и безусловно будут учтены при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия с этой страной", - говорится в сообщении МИД РФ.

Правительство Финляндии ранее в ноябре приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан РФ. "В своем принципиальном решении от 12 ноября 2026 года правительство заявило, что несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте", - сообщил финский МИД.



