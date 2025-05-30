Макрон высказался против двойных стандартов, навязываемых сверхдержавами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию новых альянсов, основанных на верховенстве права, и к отказу от двойных стандартов "перед лицом господства силы и сверхдержав".

"Мы сталкиваемся с вызовом ревизионистских стран, которые во имя сфер влияния хотят навязать сферы принуждения", - заявил Макрон в пятницу, выступая в Сингапуре на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Поэтому, по его словам, которые приводят французские СМИ, необходимо выстроить "новый позитивный альянс между Европой и Азией, основанный на наших общих стандартах, на наших общих принципах", чтобы не становиться "побочными жертвами... решений, принятых сверхдержавами" - Соединенными Штатами или Китаем.