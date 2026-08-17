Трамп поддержал оборонное соглашение между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Заключение соглашения о коллективной безопасности между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном - шаг в правильном направлении, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я очень рад, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно заключили в Мекке оборонное соглашение. Это показывает, что Ближний Восток объединяется, а страны, наконец, смогут лучше сами себя защитить", - написал он в соцсети Truth Social.

Президент США добавил, что заключение соглашения является "очень важным и смелым шагом".