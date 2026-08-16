Лула да Силва и Болсонару дали старт своим предвыборным кампаниям в Бразилии

Лула да Силва выступает перед сторонниками на стадионе в Сан-Паулу Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в воскресенье объявил о начале своей предвыборной кампании, сообщает агентство EFE.

Выступая на стадионе в Сан-Паулу перед тысячами сторонников, он пообещал, что в случае победы "в ходе своего четвертого срока положит конец проблемам, стоящим перед страной".

"Какое будущее вы хотите для бразильского народа, если вы не будете инвестировать в здравоохранение, образование и строительство жилых домов", - сказал Лула да Силва.

Он предостерег иностранные силы от вмешательства в бразильские выборы, а также отметил важность того, чтобы Бразилия самостоятельно добывала и обрабатывала редкоземельные металлы, не давая доступа к ним зарубежным государствам.

Вместе с тем, действующий президент заявил, что намерен добиться равенства между мужчинами и женщинами и бороться с насилием в отношении последних.

Основной соперник Лулы да Силвы - Сенатор Флавиу Болсонару, который является сыном экс-президента Жаира Болсонару, также в воскресенье запустил свою кампанию.

Выступая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро Болсонару обрушился с критикой на нынешнего президента, обвинив его в убытках госкомпаний и в нежелании вести борьбу с организованной преступностью.

"Они либо не контролируют ситуацию, либо находятся в договоренностях с группами организованной преступности", - добавил он.

Опрос, опубликованный Bloomberg в июле, показывал, что Лула да Силва опережает Болсонару по популярности.

Выборы президента Бразилии запланированы на октябрь 2026 года.