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Что случилось этой ночью: суббота, 31 мая

США увеличивают пошлины на сталь, SpaceX вывела на орбиту спутник GPS III, Маск заявил, что продолжит быть советником Трампа

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (шт. Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены с 25% до 50%. Удвоенные тарифы начнут действовать с 4 июня.

- Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров по пошлинам перед саммитом G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде. Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава сообщил, что после четвертого раунда переговоров был достигнут определенный прогресс.

- В Курской области в результате ночной атаки беспилотников пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В Брянской области ранения получил житель поселка Уборки Климовского района.

- Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в I кв. 2025 г. составила 170 млрд руб. По сравнению с IV кв. 2024 г. показатель вырос на 7,6%. Выручка компании в I кв. снизилась на 8,5% - до 2,283 трлн руб. - на фоне снижения рублевых цен на нефть сорта Urals.

- Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, сообщила компания-разработчик SpaceX. Это восьмой спутник GPS III, запущенный с 2018 г.

- Илон Маск заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником президента Трампа.

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