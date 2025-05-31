Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Президент США Дональд Трамп Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%.

"Мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп.

По его словам, повышение тарифов на сталь "еще больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединенных Штатов".

Ранее президент США ввел 25-процентные пошлины на всю сталь и алюминий, импортируемые в страну.