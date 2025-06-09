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Норвежский госфонд призвал к срочной реформе рынков капитала Европы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, призывает к срочной реформе европейских рынков капитала, включая сбалансированные правила налогообложения, банкротства и надзора.

Это гарантирует, что континент не будет еще больше отставать от США и Азии в конкурентоспособности, заявила руководитель рыночных стратегий фонда Малин Норберг изданию Financial Times.

"Хорошо функционирующий рынок в Европе очень важен для нас", - сказала она. По ее словам, в политических кругах сейчас присутствует "чувство срочности, мы рады этому, потому что чувствуем то же самое".

В фонде полагают, что интеграция рынков капитала должна быть более амбициозной и решать более глубокие структурные проблемы, которые наносят вред континенту и его многочисленным национальным рынкам. Европейская комиссия в настоящее время проводит консультации по этому вопросу и норвежский фонд намерен на этой неделе направить свои предложений.

"Мы разделяем обеспокоенность, что европейские рынки с точки зрения деловой динамики и предоставления новых инвестиционных возможностей институциональным инвесторам со временем отстали (от других регионов - ИФ), - говорится в сообщении. - К основным барьерам относятся национальные законы о ценных бумагах, банкротствах и корпоративные законы, которые значительно различаются в разных государствах-членах".

Нефтяной фонд, стоимость которого составляет около $1,9 трлн, является крупнейшим единоличным владельцем европейских активов. В том числе он владеет акциями таких крупных компаний, как SAP, ASML, Novo Nordisk, Nestle и UBS.

Однако доля европейских акций в портфеле фонда упала до 15% с 26% за последнее десятилетие, в основном из-за снижения конкурентоспособности по сравнению с фондовыми рынками США и ряда стран Азии.

"За последние годы, как мы видим, количество европейских компаний, в которые мы могли инвестировать, сократилось, а также значительно уменьшился объем активов под управлением, которые у нас есть в Европе", - отмечает руководитель глобальной торговли акциями норвежского фонда Эмиль Фрамнес.

Количество европейских компаний, акции которых принадлежат фонду, сократилось на четверть за последнее десятилетие - до 1546.

Норвегия Государственный пенсионный фонд
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