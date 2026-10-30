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Еврокомиссия утвердила проект решения по финансированию Украины в 2027 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила в пятницу предложение Совету ЕС одобрить предоставление Украине оставшейся части кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год.

"Этим предложением мы обеспечиваем Украине столь необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу важнейших государственных служб. Усиление поддержки Украины - один из главных вопросов повестки (саммита ЕС - Канада - ИФ) в Монреале. Вместе с нашими союзниками мы должны сделать все возможное, чтобы усилить давление на Россию", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что после того как ЕК дала положительную оценку стратегии финансирования, представленной Украиной 26 октября 2026 года, в принятом 30 октября проекте решения Совета ЕС предусматривается выделение оставшихся 45 млрд евро из кредита в 90 млрд евро Украине в срок до 31 декабря 2027 года.

"Средства будут направлены на бюджетную поддержку в размере до 13,3 млрд евро (...) и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины - 31,7 млрд евро. Предоставление бюджетной поддержки будет обусловлено выполнением строгих критериев, касающихся верховенства права, борьбы с коррупцией, а также экономической устойчивости", - сказано в документе.

Предложение ЕК по утверждению помощи Украине на 2027 год будет передано в Совет ЕС для окончательного одобрения. "На основании этого предложения государства-члены ЕС примут решение о распределении поддержки в рамках программы кредитования Украины на 2027 год, включая фонд для Украины, макрофинансовую помощь и финансирование оборонно-промышленного потенциала", - пояснили в Брюсселе.

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