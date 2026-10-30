Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Участники гуманитарной операции в Алешках эвакуируют более 750 жителей, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

"Наш приоритет - спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи", - написала она в пятницу вечером в соцсети X.

Супруга президента США, участвовавшая в организации гуманитарной операции в Алешках, отметила, что операция полностью скоординирована между Россией и Украиной.