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Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Участники гуманитарной операции в Алешках эвакуируют более 750 жителей, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

"Наш приоритет - спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи", - написала она в пятницу вечером в соцсети X.

Супруга президента США, участвовавшая в организации гуманитарной операции в Алешках, отметила, что операция полностью скоординирована между Россией и Украиной.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Мелания Трамп Алешки Херсонская область
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