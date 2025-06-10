ФСБ задержала сотрудника аэропорта Сухум, сотрудничавшего с украинской спецслужбой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании сотрудника абхазского аэропорта Сухум, передававшего информацию военной разведке Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Службой государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РАб) пресечена противоправная деятельность гражданина России, осуществлявшаяся по заданию украинской спецслужбы", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), по указанию которого предоставлял украинской стороне сведения о характере выполняемых им работ в международном аэропорту (МАП) "Сухум", где он числился специалистом инженерно-технической службы".

"Для реализации преступного замысла фигурант инициативно планировал передать противнику план-схемы МАП "Сухум" и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций. Также сообщил, что она может быть использована для совершения диверсионно-террористического акта путем закладки на ее территории взрывчатки", - сказали в ЦОС.

В ходе совместной операции ФСБ России и СГБ РАб злоумышленник был задержан. "Во время опроса он дал признательные показания о сотрудничестве с ГУР МОУ, предоставил информацию о выполненных им заданиях и содержании поставленных перед ним задач по сбору сведений о посещении республики официальными должностными лицами Российской Федерации", - добавили в ФСБ.

Следственным отделом СГБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК РАб ("шпионаж").