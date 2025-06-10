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Посол США в Израиле не исключил военную операцию против Ирана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские власти допускают вариант силовой акции в отношении Ирана, если переговоры Вашингтона и Тегерана по проблеме иранской ядерной программы закончатся неудачей, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

"Никакой из вариантов не исключен", - ответил он на вопрос, могут ли США атаковать Иран в случае неудачного исхода переговоров.

"Президент дал понять: его терпение в отношении Ирана не безгранично. Он не хочет бойни. Но он еще яснее выразился, что у Ирана не будет ядерного оружия, что он не будет обогащать уран, что у них будет полное свертывание программы", - объяснил дипломат.

Кроме того, затронул ситуацию вокруг сектора Газа. По его словам, Вашингтон более не поддерживает всецело идею создания палестинского государства.

"Я так не думаю", - ответил он на вопрос, является ли появление палестинского государства по-прежнему целью США.

Он предположил, что государство палестинцев может появиться где-нибудь еще, кроме как на Западном берегу реки Иордан, и что исламская страна может выделить участок земли для него.

Посол подчеркнул, что для прекращения боевых действий в секторе Газа группировка ХАМАС должна отпустить оставшихся у нее заложников.

В МИД Ирана ранее сообщили, что очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане. 9 июня президент США Дональд Трамп сказал, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется 12 июня.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

Али Хаменеи Дональд Трамп Иран США Оман Израиль Майк Хакаби
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