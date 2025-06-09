Тегеран обещает атаковать ядерные объекты Израиля, если тот ударит по атомной отрасли Ирана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Тегеран использует информацию из секретных документов, вывезенных из Израиля, и нанесет удар по израильским ядерным объектам в случае операции Израиля против иранской ядерной программы, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Доступ к этой информации (...) позволяет иранским вооруженным силам немедленно парировать любую возможную атаку сионистского режима в отношении ядерных объектов Ирана за счет атаки уже его секретных ядерных объектов", - отмечается в заявлении.

В Высшем совете также пообещали дать ответ на враждебные действия в отношении военной и экономической инфраструктуры Ирана.

В субботу государственные СМИ Ирана со ссылкой на источники сообщали, что иранские разведслужбы смогли вывезти из Израиля большое количество документов с секретной информацией, в которых, среди прочего, говорится о ядерных объектах. Источники отмечали, что документов оказалось так много, что на их изучение у иранских специалистов уйдет немало времени.

По информации портала Axios, ссылавшегося на источники, Израиль заверил США, что не станет наносить удар по Ирану, пока президент США Дональд Трамп не даст понять: переговоры Вашингтона и Тегерана провалились.