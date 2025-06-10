Поиск

Замглавы МИД Ирана опроверг мнение о тупике в переговорах с США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана и член иранской делегации на переговорах с США Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предположения, будто ирано-американские переговоры по ядерной программе Ирана уперлись в тупик, не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Как и в случае любого международного диалога, переговоры Ирана и США требуют времени, в процессе они переживают взлеты и падения", - сказал замминистра.

Он уточнил, что иранские власти все еще готовят ответ на американские предложения по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана.

"Мы подготавливаем ответ, он пока не завершен (...). Мы надеемся доделать его в предстоящие дни и вручить главе МИД Омана, чтобы он передал его американцам", - сказал Тахт-Раванчи.

По его словам, речь идет о полноценном тексте, который должен продемонстрировать всю серьезность намерений Тегерана продолжать диалог, и который может стать основой для дальнейших обсуждений. Однако Тахт-Раванчи не стал сообщать более подробных деталей.

Он отметил, что если США продемонстрируют "политическую волю, то возможность для прогресса есть". Однако, добавил он, потом должны последовать более основательные дискуссии, причем некоторые вопросы можно решить быстро, на другие потребуется больше времени.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере. 9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США через Оман предложения по ядерной программе Ирана.

В МИД Ирана ранее сообщили, что очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане. 9 июня президент США Дональд Трамп сказал, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется на четверг, 12 июня.

Дональд Трамп Иран МИД Оман США Маджид Тахт-Раванчи Исмаил Багаи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пообещал вывести Нацгвардию из Калифорнии после нормализации обстановки

Трамп пообещал вывести Нацгвардию из Калифорнии после нормализации обстановки

Что произошло за день: вторник, 10 июня

Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году

Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на вооружения для Киева в 2026 году

В Австрии пройдет трехдневный траур после стрельбы в школе в Граце

В Австрии пройдет трехдневный траур после стрельбы в школе в Граце

Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе

Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе

Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Суд запретил "Нафтогазу Украины" исполнять любые решения по транзитному соглашению-2019

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });