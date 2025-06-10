Замглавы МИД Ирана опроверг мнение о тупике в переговорах с США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана и член иранской делегации на переговорах с США Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предположения, будто ирано-американские переговоры по ядерной программе Ирана уперлись в тупик, не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Как и в случае любого международного диалога, переговоры Ирана и США требуют времени, в процессе они переживают взлеты и падения", - сказал замминистра.

Он уточнил, что иранские власти все еще готовят ответ на американские предложения по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана.

"Мы подготавливаем ответ, он пока не завершен (...). Мы надеемся доделать его в предстоящие дни и вручить главе МИД Омана, чтобы он передал его американцам", - сказал Тахт-Раванчи.

По его словам, речь идет о полноценном тексте, который должен продемонстрировать всю серьезность намерений Тегерана продолжать диалог, и который может стать основой для дальнейших обсуждений. Однако Тахт-Раванчи не стал сообщать более подробных деталей.

Он отметил, что если США продемонстрируют "политическую волю, то возможность для прогресса есть". Однако, добавил он, потом должны последовать более основательные дискуссии, причем некоторые вопросы можно решить быстро, на другие потребуется больше времени.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере. 9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США через Оман предложения по ядерной программе Ирана.

В МИД Ирана ранее сообщили, что очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане. 9 июня президент США Дональд Трамп сказал, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется на четверг, 12 июня.