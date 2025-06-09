Нетаньяху обсудит по телефону с Трампом Иран и израильских заложников в Газе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ynet.

По его информации, основными темами беседы станут иранская проблема на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о достижении сделки в отношении ядерной программы Ирана и ситуация с израильскими заложниками, которых продолжает удерживать радикальная палестинская группировка ХАМАС.

Ynet также сообщает об "усиливающейся напряженности между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху в отношении потенциального удара по Ирану и продолжающейся войны в секторе Газа".

Израильские СМИ отмечают, что после разговора с Трапом Нетаньяху "проведет заседание по Ирану".

По сообщениям американских СМИ, на прошлой неделе Израиль заверил США, что не станет наносить удар по Ирану, пока президент США не даст понять, что переговоры Вашингтона и Тегерана провалились. По словам израильских источников журналистов, обещания были даны во время визита в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора "Моссад" Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил 9 июня, что Тегеран передаст США через Оман свои предложения по иранской ядерной программе в ближайшее время и призвал Вашингтон "не упускать возможность" и отнестись к этому предложению серьезно.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам. Трамп неоднократно заявлял, что если не сможет прийти к договоренностям с Ираном, то не исключает применение против него силы.

США также выступают одним из посредников в урегулировании затянувшегося вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС.