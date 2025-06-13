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Гросси готов взаимодействовать с Израилем и Ираном для обеспечения безопасности ядерных объектов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу заявил, что готов предпринимать активные усилия для обеспечения безопасности ядерных объектов в Иране на фоне обострения отношений Тегерана с Израилем.

"Я готов взаимодействовать со всеми имеющими к ситуации отношение сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и продолжение использования атомных технологий в мирных целях в соответствии с мандатом МАГАТЭ", - говорится в его заявлении.

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Гросси отметил, что "готов отправиться (в Иран - ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ИФ) как можно скорее, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность и нераспространение".

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что мирные ядерные объекты не должна становиться целью атак "вне зависимости от контекста и обстоятельств, так как это может навредить и людям, и окружающей среде".

По его данным, в настоящее время не зафиксировано повышенного уровня радиации в районе комплекса по обогащения урана в Натанзе после ударов Израиля. Согласно его заявлению, объекты в Исфахане и Фордо "не были затронуты".

Иран Израиль МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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