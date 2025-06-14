В Иране заявили о незначительных повреждениях на атомном объекте Фордо

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо, сообщает в субботу агентство Mehr.

"На территории объекта Фордо зафиксировали ограниченный урон в нескольких места‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​х", - заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По его словам, из пострадавших частей завода уже вывезли все оборудование. "Существенного ущерба не было, угрозы утечек опасных веществ нет", - добавил Камальванди.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов предпринимать активные усилия для обеспечения безопасности ядерных объектов в Иране на фоне обострения отношений Тегерана с Израилем.