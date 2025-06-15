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Израиль нанес удары по Минобороны Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Целями ударов Израиля по Ирану в ночь на воскресенье стало Минобороны и его структуры в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

По данным агентства "Тасним", ночью Израиль атаковал штаб-квартиру министерства, был нанесен "незначительный ущерб" одному из административных зданий.

Агентство информирует, что отдельный удар в том же районе был нанесен по структуре Минобороны - Организации оборонных инноваций и исследований.

В св‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была совершена "масштабная серия ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия".

В сообщении подтверждается, что атаке подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также "другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив".

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