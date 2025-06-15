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Трамп предрек скорое завершение военного конфликта Израиля с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта.

"Скоро между Израилем и Ираном настанет мир", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

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Американский лидер также выразил уверенность в том, что стороны смогут заключить соглашение. "Иран и Израиль должны заключить сделку, и о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ни ее заключат", - написал Трамп.

Ранее в воскресенье он не исключил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран США Дональд Трамп
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