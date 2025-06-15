Трамп предостерег Иран от нанесения ударов по американским объектам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп предупредил, что США используют всю мощь своих вооруженных сил, если Иран каким-либо образом атакует американские объекты.

"Если Иран каким-либо образом и в какой-либо форме нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас в невиданном ранее масштабе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом президент подчеркнул, что "США не имеют никакого отношения" к ночным ударам Израиля по Ирану и подчеркнул: "Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".

Как ранее сообщила Армия обороны Израиля, в ночь на воскресенье "была совершена "масштабная серия ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия".

В сообщении говорилось, что ударам подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также "другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив".