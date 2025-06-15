Поиск

Трамп предостерег Иран от нанесения ударов по американским объектам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп предупредил, что США используют всю мощь своих вооруженных сил, если Иран каким-либо образом атакует американские объекты.

В миреТегеран не видит смысла в продолжении переговоров с СШАТегеран не видит смысла в продолжении переговоров с СШАЧитать подробнее

"Если Иран каким-либо образом и в какой-либо форме нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на вас в невиданном ранее масштабе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом президент подчеркнул, что "США не имеют никакого отношения" к ночным ударам Израиля по Ирану и подчеркнул: "Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".

Как ранее сообщила Армия обороны Израиля, в ночь на воскресенье "была совершена "масштабная серия ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия".

В сообщении говорилось, что ударам подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также "другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив".

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Операция Израиля против Ирана займет недели

Один человек погиб, более 40 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Один человек погиб, более 40 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Израиль нанес удары по Минобороны Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по топливохранилищам в Тегеране

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран обмениваются ударами с воздуха

Израиль и Иран обмениваются ударами с воздуха
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израильские силы ПВО сбивают ракеты, запущенные с территории Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана120 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });