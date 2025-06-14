Поиск

Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что мира с Ираном не может быть, если страна получит ядерное оружие, выразив при этом уверенность, что Тегеран все еще хочет заключить с Вашингтоном соглашение по иранской ядерной программе.

"Для всех тех людей, которые говорят, что они хотят мира, сообщаю: не может быть мира, если у Ирана появится ядерное оружие. Так что для всех тех чудесных людей, которые не хотят ничего делать с получением Ираном ядерного оружия - это не мирный вариант", - заявил Тра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌мп в интервью The Atlantic в субботу.

При этом американский президент выразил уверенность, что власти Ирана все еще хотят "заключить сделку" по своей ядерной программе.

Ранее сообщалось, что запланированный на воскресенье очередной раунд американо-иранских переговоров в Омане не состоится.

Вместе с тем президент США заявил, что конфликт в секторе Газа, по его мнению, близок к завершению.

"Газа готова пойти на сделку, или почти готова. Мы вернули многих заложников", - сказал Трамп.

Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

После израильских ударов на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре здания

Что произошло за день: суббота, 14 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Оман сообщил об отмене ирано-американских переговоров по атому

Оман сообщил об отмене ирано-американских переговоров по атому
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе

Эрдоган назвал Израиль угрозой для безопасности в ближневосточном регионе
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Лавров заявил, что Москва готова помочь в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Три человека погибли в Израиле от иранских ракетных атак

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

Минобороны сообщило о возвращении из плена новой группы военных РФ

Россия и Украина приступили к "санитарным обменам" ранеными

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });