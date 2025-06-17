Глава США объяснил, что его цель - Иран без ядерного оружия, а не смена власти

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цель США в том, что касается Ирана, - гарантировать, что у этой страны не будет ядерного оружия, заявил американский президент Дональд Трамп.

"То, чего я хочу, - это Иран без ядерного оружия", - заявил он журналистам в Канаде‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, отвечая на вопрос, хочет ли он смены власти в Тегеране.

Трамп повторил, что, по его мнению, конфликт между Ираном и Израилем скоро завершится. "Думаю, что Иран фактически ведет переговоры, они хотят заключить сделку", - добавил президент США.